Kapital Bank — заботимся о вас с 1874 года!

БАКУ /Trend/ - 24 июля 1874 года является датой основания первого банка страны — Kapital Bank. В этой связи во всех филиалах банка раздавались сладости, а в филиале "Меркез" была создана праздничная атмосфера и приглашены музыканты. Клиенты, посетившие филиал "Меркез", получали различные сладости и фотографировались на фоне специального праздничного стенда, сообщает банк в среду.

Следует отметить, что первый пункт обслуживания Kapital Bank, который является юридическим правопреемником Сбербанка Азербайджана, начал свою деятельность в качестве Сберегательной кассы 24 июля 1874 года. Впервые Сберегательные кассы начали свою деятельность при Бакинском городском филиале Российского государственного банка. Исполнительным руководителем филиала был Иван Самсонович Хандожевский. В состав Учетного комитета входили такие известные азербайджанцы, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Гаджи Баба Гашимов, Гаджи Шихали Дадашев.

После создания Азербайджанской Демократической Республики, 30 сентября 1919 года состоялось открытие Азербайджанского государственного банка и с первого декабря 1919 года была восстановлена деятельность Сберегательных касс. 28 апреля 1920 года, после распада АДР, указом Революционного комитета Азербайджана от девятого июня 1920 года была приостановлена деятельность Бакинского филиала Российского государственного банка. В январе 1924 года были учреждены Государственные трудовые Сберегательные кассы, действующие при Государственном банке Азербайджанской СССР. В 1988 году эти кассы были объединены в Азербайджанский республиканский банк Сбербанка СССР.

11 февраля 1992 года на базе этого банка был сформирован Сбербанк Азербайджанской Республики. 21 февраля 2000 года в результате слияния Сбербанка, Азербайджанского аграрно-промышленного банка и Азербайджанского промышленно-инвестиционного банка был учрежден Азербайджанский объединенный универсальный акционерный банк (BUSBank).

29 декабря 2004 года банк был переименован в Kapital Bank и в настоящий момент оказывает банковские услуги на высоком уровне в более чем 100 пунктах по всей стране, более чем трем миллионам физических лиц и более чем 22 тысячам юридических лиц.

Kapital Bank поздравляет всех своих клиентов, партнеров, акционеров и сотрудников с 144-летием своей деятельности, выражает им благодарность за сотрудничество и желает дальнейших успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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