Российский и узбекский банки будут сотрудничать на внешних кредитных рынках

БАКУ /Trend/ - Народный банк Узбекистана (Xalq Bank) и российский «Сбербанк» будут сотрудничать на рынках внешнего заимствования и в проведении инвестиционных банковских операций, говорится в пятницу в сообщении узбекской компании.

Согласно информации, двустороннее сотрудничество предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным между двумя банками накануне.

Узбекский и российский банки планируют сотрудничать в организации финансирования торговли и обмениваться информацией экономического и финансового характера.

Отметим, что Народный банк Узбекистана также подписал кредитное соглашение на сумму 30 миллионов евро с немецким банком Berliner Sparkasse (часть холдингового банка Landesbank Berlin AG).

Кредитные средства, предоставленные узбекской стороне, пойдут на развитие сельского хозяйства в стране.

Ранее сообщалось, что узбекский акционерный коммерческий банк «Узпромстройбанк» расширяет сотрудничество с крупными российскими банками АО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк».

Сотрудничество коснётся таких направлений, как корреспондентские операции, торговое и экспортное финансирование, операции на мировых долговых и капитальных рынках, обмен опытом и подготовка кадров.

Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан – один из старейших банков страны. Первая сберегательная касса в Узбекистане была открыта в 1875 году. До 1995 года банк функционировал как филиал Сбербанка СССР. В соответствии с постановлением правительства от 4 октября 1995 года «Узсбербанк» был преобразован в Государственно-коммерческий «Народный банк».

На основании указа президента Узбекистана от 24 апреля 2015 года наименование банка было изменено на «Акционерный коммерческий Народный банк».

Напомним, что товарооборот России с Узбекистаном за 2017 год вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 34 процента, до 3,65 миллиарда долларов.

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана по итогам 2017 года составила 18,1 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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