МВФ: Налоговая реформа способствует созданию более качественных рабочих мест в Узбекистане

28 июля 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Налоговая реформа, как главный экономический проект правительства Узбекистана, способствует созданию большего количества рабочих мест более высокого качества.

Об этом, как передаёт "Подробно.uz", заявили эксперты миссии Международного валютного фонда (МВФ) в ходе заключительной встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром финансов Джамшидом Кучкаровым.

Миссия МВФ во главе Альбертом Егером находится в Узбекистане с 17 июля.

Егер в ходе встречи отметил, что утвержденная налоговая реформа является важным и смелым шагом на пути к более рациональной налоговой системе. Реформа однозначно повысит эффективность системы налогообложения за счет расширения налоговой базы и снижения ставок налогов.

Значительное сокращение налоговой нагрузки на трудовые ресурсы в частном секторе, учитывая существующие в Узбекистане неотложные потребности в создании рабочих мест, должно создать стимулы к легализации занятости и к предоставлению сведений о фактически выплачиваемой заработной плате.

При этом, стороны отметили, что серьезной задачей на перспективу станет разработка проекта нового Налогового кодекса. В ближайшие несколько месяцев необходимо будет разработать проект современного Налогового кодекса, который должен быть понятен налогоплательщикам и проведение его открытого обсуждения в процессе подготовки.

Также Егер подчеркнул, что в результате либерализации валютного рынка и торговли, а также открытия границ Узбекистана, рост объемов экспорта и импорта в первом полугодии 2018 года значительно превысил прогнозные показатели.

По сравнению с первым полугодием 2017 года инфляция в январе-июне 2018 года замедлилась на один процентный пункт до 6,25 процента, а инфляция в годовом исчислении постепенно снизилась с максимального значения в 20,5 процента в январе 2018 года до 18,5 процента в июне.

Кроме того, было отмечено, что в рамках разработки бюджета на 2019 год правительство впервые представит в парламент трехлетние параметры бюджета на период 2019-2021 годы.

В целом Миссия полагает, что исходя из текущих макроэкономических прогнозов, разработанные правительством параметры направлены на сохранение годовых дефицитов бюджета на уровне 2 процентов от ВВП в 2019-2021 годах и согласуются с задачами проводимой налогово-бюджетной политики, ориентированной на обеспечение стабильности.

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