Железнодорожные билеты в Узбекистане можно будет покупать платёжными картами Visa

31 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С августа в Узбекистане станет возможно покупать билеты "Узбекских железных дорог" посредством платёжных карт Visa, передаёт во вторник "Подробно.uz".

"В целях развития туристической отрасли Узбекистана, а также оказания дополнительных услуг для пассажиров "Узбекские железные дороги" совместно с банком "Ипак Йули", начиная с 1 августа, в тестовом режиме запускают проект по приему платежей за электронные проездные документы (билеты) в иностранной валюте посредством международной платежной системы Visa", – сообщили в компании.

Теперь любой иностранный турист сможет оплатить стоимость билета своей картой Visa, выданной в любом иностранном банке. При этом билет можно будет приобрести онлайн в любой точке мира.

При этом в компании отметили, что так как система запущена в тестовом режиме, возврат неиспользованных билетов будет производиться только в кассах "Узбекских железных дорог" на территории Узбекистана.

Напомним, сегодня стало известно, что узбекские железнодорожники с 15 августа в среднем повысят стоимость билетов на скоростной поезд Afrosiyob на 30-35 процентов.

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