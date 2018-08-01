Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане в среду снизилась, других банковских металлов - повысилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, стоимость унции золота первого августа упала по сравнению со вторником на 2,3035 маната, составив 2075,751 маната, серебра - на 0,0308 маната, до 26,2988 маната. Цена на платину, наоборот, выросла на 9,367 маната, до 1421,1745 маната, а палладия - на 1586,202 маната, до 1586,202 маната.
|
Название
|
1.08.18
|
31.07.18
|
Золото
|
XAU
|
2075,751
|
2078,0545
|
Серебро
|
XAG
|
26,2988
|
26,3296
|
Платина
|
XPT
|
1421,1745
|
1411,8075
|
Палладий
|
XPD
|
1586,202
|
1582,9125
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, вроде палладия и иридия, доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют сертификат качества.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.