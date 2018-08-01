Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

1 августа 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане в среду снизилась, других банковских металлов - повысилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота первого августа упала по сравнению со вторником на 2,3035 маната, составив 2075,751 маната, серебра - на 0,0308 маната, до 26,2988 маната. Цена на платину, наоборот, выросла на 9,367 маната, до 1421,1745 маната, а палладия - на 1586,202 маната, до 1586,202 маната.

Название

1.08.18

31.07.18

Золото

XAU

2075,751

2078,0545

Серебро

XAG

26,2988

26,3296

Платина

XPT

1421,1745

1411,8075

Палладий

XPD

1586,202

1582,9125

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, вроде палладия и иридия, доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют сертификат качества.

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