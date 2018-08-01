Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане в среду снизилась, других банковских металлов - повысилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота первого августа упала по сравнению со вторником на 2,3035 маната, составив 2075,751 маната, серебра - на 0,0308 маната, до 26,2988 маната. Цена на платину, наоборот, выросла на 9,367 маната, до 1421,1745 маната, а палладия - на 1586,202 маната, до 1586,202 маната.