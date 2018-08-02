Российская компания наладит производство тракторов в Казахстане

2 августа 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания совместно с Минским тракторным заводом запустят завод по производству тракторов "Кировец" в Костанайской области Казахстана.

Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель акима области Мейржан Мырзалиев, передают казахские СМИ.

"Теперь на месте планируемого завода по производству лифтов, здание которого возведено за счет бюджетных средств области, будет запускаться завод по сборке тракторов", - сказал он.

По словам Мырзалиева, на заводе планируется выпускать до трех тысяч тракторов в год.

Напомним, что на базе индустриальной зоны Костаная планировалось запустить завод по производству лифтов.

Отмену проекта по производству лифтов Мырзалиев объяснил финансовыми проблемами екатеринбургской компании "VEK".

"Начать производство лифтов российской стороной планировалось летом этого года. Но екатеринбургская компания ушла. У них, вероятно, нехватка оборотных средств. То есть вначале намерения у компании были, а в итоге они отказались", - сообщил Мырзалиев.

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