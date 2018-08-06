С AccessBank-ом желания не знают границ!

6 августа 2018 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Говорят, что Родина начинается с границы... В честь профессионального праздника наших пограничников, днем и ночью с честью защищающих наши границы, AccessBank начинает кредитную кампанию.

В рамках кредитной кампании "Для желаний без границ", которая продлится с 6 по 17 августа, сотрудники Государственной пограничной службы могут получить в AccessBank-е наличные кредиты со СКИДКОЙ до 3%.

Воспользовавшись этим выгодным предложением, защитники наших границ могут реализовать свои желания. С нами желания не знают границ!

Дорогие пограничники, наша любовь к вам безгранична!

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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