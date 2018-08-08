Таджикистан предложит Азербайджану увеличить транзит алюминия

8 августа 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Азербайджан планируют обсудить увеличение объема транзита таджикского алюминия через Азербайджан и поставки глинозема из Азербайджана в Таджикистан, сообщает “Азия-Плюс” со ссылкой на источник в правительстве.

Этот вопрос станет одной из тем обсуждения во время визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Баку 10-11 августа.

“В будущем году рост цен на алюминий на мировых рынках будет значительным, и в этой связи Таджикистан планирует в 2019 году довести производство этого металла до 245,5 тысяч тонн [в первой половине текущего года в стране произведено всего 46,7 тысяч тонн алюминия на сумму 99,5 миллиона долларов). И в связи с этим одной из главных тем предстоящих переговоров в Баку, несомненно, станет увеличение объема транзита таджикского алюминия через Азербайджан и поставок глинозема из Азербайджана в Таджикистан”, - отметил источник.

По его словам, основную часть объема товарооборота между Таджикистаном и Азербайджаном составляет продукция ГУП “ТАЛКО”, которая транспортируется по азербайджанским морским и железнодорожным путям в Европу. Таджикистан закупает в Азербайджане глинозем, кокс и другие виды сырья.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном установлены 29 мая 1992 года. Договорно-правовая база сотрудничества закреплена более 40 соглашениями в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между странами являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации.

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