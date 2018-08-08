В Астане откроется филиал фонда поддержки экспорта малого бизнеса Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства Узбекистана планирует открыть своё представительство в Казахстане, сообщили в среду узбекские СМИ.

Согласно информации, регистрация нового представительства была осуществлена сегодня.

Исполнительный директор фонда Миразиз Исаков отметил, что представительство будет проводить маркетинговые исследования рынков Казахстана, искать партнеров, рекламировать бренды Узбекистана и организовывать участие предпринимателей из Узбекистана в выставках, ярмарках, тендерах и других мероприятиях.

Представительство фонда также будет оказывать содействие предпринимателям из Казахстана в установлении сотрудничества с бизнес-кругами Узбекистана и привлекать инвестиции в страну.

Новая структура фонда уже начала работу по организации в Астане торгового комплекса, в котором будут созданы все условия для узбекских экспортеров.

Отметим, что в первой половине 2018 года Казахстан занял третье место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана. Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил 1,43 миллиарда долларов, это 8,1 процента от общего товарооборота Узбекистана (17,7 миллиарда долларов).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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