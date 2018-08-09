Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие

9 августа 2018 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет своим клиентам возможность выиграть туристический сертификат в рамках акции "Новое поколение выбирает Contact".

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, для этого клиентам необходимо воспользоваться услугой «Денежные переводы» посредством системы Contact, на сумму от 250 манат (или эквивалент в другой валюте).

Акция проводится до 30 ноября 2018 года включительно. Победитель определяется ежемесячно, подробную информацию об условиях участия и порядке выдачи призов можно получить на сайте.

С помощью международной системы денежных переводов Сontact можно отправить деньги как внутри страны, так и за рубеж. Переводы осуществляются в манатах, рублях, долларах и евро.

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