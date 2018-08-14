GM Uzbekistan назвал причину приостановки продажи автомобилей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan принял решение приостановить продажу автомобилей в Узбекистане из-за неопределённости в вопросе ожидаемого повышения цен, сообщили в узбекской компании.

В автосалонах страны перестали заключать контракты на покупку автомобилей GM Uzbekistan. Кроме того, отмечается рост цен на авторынках.

«Цены на автомобили GM Uzbekistan не изменились. Вопрос повышения цен, который был обсужден 30 июля в Международном пресс-клубе, в настоящее время всесторонне изучается совместно с соответствующими организациями и специалистами с учетом положительных и отрицательных последствий. Ожидается повышение цен, поэтому из-за того, что не определена конкретная стоимость, приостановлено заключение контрактов», – сообщили в компании.

Представитель GM Uzbekistan напомнил, что распространившийся в социальных сетях прайс-лист не соответствуют действительности, поскольку новые цены еще не установлены.

Напомним, что 30 июля в ходе заседания Международного пресс-клуба председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков сообщил о повышении цен на автомобили с 1 августа 2018 года в среднем на 14 процентов. Но позже компания заявила, что повышения цен с 1 августа не будет.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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