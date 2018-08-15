Спрос на ноты Центробанка Азербайджана почти на треть превысил предложение

15 августа 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 28 процентов - банки подали заявки на 383,6 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3056 маната (8,99 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,3451 маната (8,4756 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 300 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 12 сентября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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