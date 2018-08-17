Система маркировки товаров выводит рынок меховых изделий Казахстана «из тени»

17 августа 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рынок меховых изделий Казахстана выходит «из тени» благодаря внедрению системы маркировки товаров, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Так, по состоянию на 13 августа 2018 года на рынке Казахстана промаркировано 236 487 единиц меховых изделий.

Число субъектов рынка меховых изделий, зарегистрировавшихся в информационной системе маркировки, составило 942 налогоплательщика.

Одним из ключевых положительных эффектов введения системы маркировки стало значительное «обеление» рынка меховых изделий, соответственно, формирование более объективного представления о нем.

Также положительным аспектом введения системы маркировки является фискальный эффект, выраженный в росте поступления таможенных платежей, а также косвенно - в легализации субъектов рынка.

С 16 июля 2018 года процесс легализации и маркировки остатков меховых изделий в Казахстане завершен. Предприниматели не имеют права реализовывать меховые изделия без наличия в них контрольных (идентификационных) знаков установленного образца.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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