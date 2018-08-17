Казахстанская ипотечная компания завершила реализацию программы льготной ипотеки

БАКУ /Trend/ - АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК) завершила направление «Арендное жилье с правом выкупа» по государственной программе льготной ипотеки «Нурлы жер», сообщили в компании.

По словам заместителя председателя правления КИК Айсултана Акчурина, в рамках программы введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров арендного жилья с выкупом в 20 городах страны при плане до конца 2018 года в 972 тысяч квадратных метров.

«Бюджет общего пула строительства составил 163,3 миллиарда тенге. Большая часть была получена из Национального фонда Казахстана на возвратной основе. 19,1 миллиарда тенге мы получили из республиканского бюджета и 29,2 миллиардов – в виде пополнения уставного капитала. Все эти деньги задействованы в экономике Казахстана», – отметил зампредседателя правления КИК.

Программа дала мощный толчок развитию строительной отрасли страны. Акчурин сообщил, что создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

«В тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами за годы работы программы распределено жилье среди более 17 тысяч очередников, а это вместе с их семьями более 50 тысяч человек по всей стране», - сказал Акчурин.

До конца года планируется ввести еще 40 тысяч квадратных метров жилья в Костанае, Караганде, Усть-Каменогорске и Уральске.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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