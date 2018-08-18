Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан

БАКУ /Trend/ - АО Kazakh Invest совместно с Внешнеторговой палатой Казахстана организовали торгово-экономическую миссию Казахстана в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие представители 34 компаний ОАЭ и 16 казахстанских компаний. Проведены переговоры с потенциальными партнерами, где были детально обсуждены условия перспективного сотрудничества.

Представители арабского бизнеса ознакомились с товарами казахстанского производства в таких отраслях, как сельское хозяйство, металлургия, нефтегазовая, легкая и пищевая промышленность.

Компании из различных сфер экономики ОАЭ проявили интерес к сотрудничеству с Казахстаном.

«Казахстан воспринимается здесь как стабильный и активно развивающийся регион с огромными перспективами. Бизнес ОАЭ рассматривает формат инвестирования и создания производства на территории Казахстана, так как их интересует полный цикл с высокой добавленной стоимостью», - сообщил представительства Kazakh Invest в ОАЭ Илья Уразаков.

На встрече с представителями деловых кругов двух стран Уразаков рассказал о налоговых преференциях для приоритетных инвестиционных проектов, функционировании «единого окна» для зарубежных инвесторов.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот между Казахстаном и ОАЭ достиг 640 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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