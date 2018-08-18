В регионе Казахстана строится овощехранилище стоимостью свыше $1,3 млн

18 августа 2018 12:10 (UTC+04:00)

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