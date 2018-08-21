Центробанк Узбекистана переходит на политику «дешёвого сума» для поддержания экспорта?

21 августа 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана (ЦБ) обнародовал новые курсы валют, которые вступили в силу с 21 августа.

Курс доллара по отношению к узбекскому суму продолжает свой рост. Так, с сегодняшнего дня 1 доллар стоит 7803,79 сума, что на 13,59 сума больше, чем на прошлой неделе.

Курс евро также показывает значительный рост: евро вырос до 8925,19 сума, что на 36,57 сума выше, чем на прошлой неделе.

Незначительно вырос и рубль на фоне новостей в последние дни об очередных санкциях со стороны США. Так, курс рубля по отношению к суму вырос на 0,63 сума и составляет 115,70 сума.

Отметим, что в последние несколько месяцев узбекский сум демонстрировал уверенный рост по отношению к доллару, преодолев «психологическую» отметку в 8000:1.

Однако ещё в начале июля 2018 года директор Центра экономического развития в Узбекистане Юлий Юсyпов отметил, что после достижения целевых показателей по инфляции ЦБ Узбекистана может перейти к политике «дешёвого сума», т.к. это будет способствовать расширению экспорта и увеличит конкурентоспособность узбекских предприятий.

Юсyпов напомнил, что обменный курс является естественным регулятором поступлений и оттока валюты, и, соответственно, существует некий равновесный обменный курс, который обеспечивает равенство спроса и предложения на валютном рынке.

«После обеспечения устойчивости денежного обращения политика ЦБ начнет неизбежно смягчаться. В частности, искусственно заниженный обменный курс сума (дорогой доллар) – важный инструмент стратегии экспортоориентации, который успешно использовали и используют многие страны. Политика дешевого сума будет способствовать ускорению развития экономики», – заключил эксперт.

Учитывая тот факт, что в последнее время сообщается о заметном замедлении роста инфляции, а в некоторых случаях даже о дефляции, возможно, ЦБ Узбекистана для поддержания роста экспорта, на который страна старается ориентироваться всё больше, решил постепенно отойти от политики поддержания высокого курса сума.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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