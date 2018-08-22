В Казахстане разрабатывается программа индустриализации на 2020-2024 гг.

БАКУ /Trend/ - В Казахстане разработали третью «пятилетку» программы индустриализации, которую начнут реализовывать уже с 2020 года. Об этом в среду на заседании правительства Казахстана сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передаёт МИА «Казинформ».

«Хотел бы отметить, что в настоящее время по поручению главы государства министерством с учетом новых глобальных технологических трендов разработано концептуальное видение индустриально-инновационного развития на 2020-2024 годы. Основной целью будет дальнейшее повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности с акцентом на развитие и продвижение экспорта», - проинформировал министр.

По его словам, особое внимание будет уделено трансферту технологий, содействию цифровизации обрабатывающей промышленности.

«Бакытжан Абдирович [Сагинтаев], мы предлагаем вынести основные принципы и подходы по третьей пятилетке индустриализации на заседание комиссии по промышленному развитию под вашим председательством в первой декаде сентября текущего года», - сказал Касымбек.

По словам министра, индустриализация способствует увеличению количества предприятий в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на выпуск готовой продукции (химическая промышленность, машиностроение, производство мебели, стройматериалов). Так, если сравнивать первое полугодие 2018 года с 2010 годом, в обрабатывающих отраслях дополнительно появилось 3,5 тысячи действующих предприятий.

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