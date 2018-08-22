Количество должников в Казахстане превысило 1,4 млн человек

22 августа 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казхастана рассказали о налоговых задолженностях казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 августа 2018 года задолженность физических лиц составляет 26,9 миллиарда тенге, основной долг - 19,4 миллиарда тенге, пеня 7,2 миллиарда тенге количество должников - 1 409 864 человек», - сообщили в Комитете в ответ на запрос редакции.

В том числе: по налогу на транспортные средства - 20,2 миллиарда тенге, из них основной долг - 15,3 миллиарда тенге, пеня - 4,9 миллиарда тенге, количество должников - 842 181 человек.

По налогу на имущество - 1,3 миллиарда тенге, из них основной долг - 0,9 миллиарда тенге, пеня - 0,4 миллиарда тенге, количество должников - 461 866 человек.

По налогу на землю - 0,7 миллиарда тенге, из них основной долг - 0,4 миллиарда тенге, пеня - 0,3 миллиарда тенге, количество должников - 392 618 человек.

Официальный курс на 22 августа - 360,71 KZT/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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