Туркменистан реализует крупный гидротехнический проект в Каракумах

24 августа 2018 17:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Сооружение рукотворного водоёма "Алтын Асыр", а по сути, сложнейшей гидротехнической системы, даёт возможность успешно решать насущные экологические, экономические и социальные вопросы, сказал в пятницу президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении туркменского правительства.

В пятницу в прикаспийской Авазе проводится саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

"С вводом в строй первой очереди туркменского озера «Алтын асыр» коллекторы, отводящие от оазисов дренажные и отработанные воды, соединены в единую гидросистему",- приводятся в информации слова туркменского главы.

По его словам, всего через несколько лет, в результате естественных биологических процессов вода очистилась до приемлемых норм, там появилась растительность и большое количество рыбы и птиц.

Отметим, что новое озеро располагается в природной впадине Карашор туркменской пустыни Каракумы, длина которой – 103 километров, ширина – 18 километров. Объём воды при заполнении составит 132 миллиарда кубических метров.

Ранее сообщалось, что первая очередь озера была сдана в эксплуатацию в 2009 году. Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов.

Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйского, Ахалского и Балканского областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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