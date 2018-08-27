Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 27 августа подорожала по сравнению с минувшей пятницей на 31,824 маната, составив 2051,526 маната, серебра - на 0,4952 маната, до 25,2522 маната, платины - на 19,1845 маната, до 1347,4965 маната, палладия - на 34,1445 маната, до 1597,218 маната.
|
Название
|
27.08.18
|
24.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2051,526
|
2019,702
|
Серебро
|
XAG
|
25,2522
|
24,757
|
Платина
|
XPT
|
1347,4965
|
1328,312
|
Палладий
|
XPD
|
1597,218
|
1563,0735
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Анвар Мамедов)
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