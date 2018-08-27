Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти на 45%

27 августа 2018 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у азербайджанских банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 503,4 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 27 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 августа
Бизнес 09:16
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 26 августа 14:59
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 25 августа 09:58
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 24 августа 16:44
В Азербайджане подешевели золото и серебро
Бизнес 24 августа 10:33
Лента новостей
Бельгийские инвесторы вложат $55 млн в завод в области Казахстана
Бизнес 13:09
БелАЗ поставит в Китай комплектующие для самосвалов
Беларусь 13:03
"Узбекистон темир йуллари" в сентябре запускают движение скоростных поездов по линии Карши-Китаб
Узбекистан 12:47
В ООН призвали судить руководство армии Мьянмы за геноцид против рохинджа
В мире 12:33
Бизнес-леди Азербайджана провели встречи в Гяндже и Товузе (ФОТО)
Социум 12:33
В Узбекистане запустят завод по производству дорожно-строительной спецтехники
Узбекистан 12:18
Количество рейсов между Алматы и Ашхабадом увеличится
Казахстан 11:57
Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Политика 11:55
Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение - Жээнбеков
Кыргызстан 11:39