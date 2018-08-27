Бельгийские инвесторы вложат $55 млн в завод в области Казахстана

Представители бельгийской транснациональной компании Carmeuse Grouр посетили месторождение «Сарыопан» в Карагандинской области, где будет построен завод по производству высококачественной извести.

Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании Kazakh Invest.

Планируется, что завод будет выпускать 300 тысяч тонн извести в год. Сумма инвестиций составила 55 миллионов долларов. На предприятии будет создано 105 рабочих мест.

«Мы благодарны Kazakh Invest за помощь в данном вопросе. Инновационность нашего проекта заключается в том, что применяемая технология позволит производить как легкообожженную, так и жесткообожженную известь», — подчеркнул представитель Carmeuse Group Вибаш Чаудхури.

Со стороны Kazakh Invest иностранному инвестору была оказана помощь в подписании контракта на недропользование.

Технологическая линия позволит произвести продукт, который соответствует любым физико-химическим требованиям обогащаемой руды, вне зависимости от качества исходящего сырья.

Компания Carmeuse Group основана в 1860 году в Бельгии и является одним из мировых лидеров по производству извести. Компания имеет 90 заводов в таких странах, как США, Канада, Италия, Франция, Словакия, Венгрия, а также в странах Африки и Азии. Годовой оборот компании составляет 1,5 миллиарда евро. Казахстанским партнером является компания Global Chemicals Company.

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