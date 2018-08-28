Минтруда и Госагентство по оказанию услуг гражданам Азербайджана расширяют сотрудничество в сфере ИКТ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Меморандум во вторник подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и председатель Госагентства Ульви Мехтиев.

Меморандум подразумевает создание необходимой инфраструктуры по Агентству и центрам DOST, подготовку кадров, применение информационно-коммуникационных технологий, создание и совершенствование электронных услуг, информационных систем и резервов в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также их интеграцию в портал электронного правительства.

В то же время меморандум охватывает такие сферы, как привлечение молодежи с ограниченными физическими возможностями к волонтерской деятельности для финансового и морального стимулирования ее труда, проведение совместных мероприятий для улучшения благосостояния социально уязвимых групп населения, а также использование возможностей радио ASAN для проведения просветительской работы среди населения.

"Мы уделяем особое внимание сотрудничеству со службой ASAN в процессе формирования Агентства и центров DOST. Отмечу, что мы также планируем провести совместно еще один проект - "Пожилые волонтеры", который будет направлен на возвращение пенсионеров, проживающих в центрах социального обслуживания, на рынок труда. Данный меморандум позволит создать широкий спектр возможностей в этих направлениях", - сказал Сахиль Бабаев.

В свою очередь председатель Госагентства Ульви Мехтиев отметил, что подписанный меморандум даст импульс сотрудничеству между двумя структурами в реализации социально направленных проектов.

"Меморандум подразумевает привлечение молодежи с ограниченными физическими возможностями к деятельности в центрах ABAD, обеспечение занятости лиц с инвалидностью в комплексах ASAN Həyat", - сказал Мехтиев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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