Минтруда и Госагентство по оказанию услуг гражданам Азербайджана расширяют сотрудничество в сфере ИКТ (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:16)
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Меморандум во вторник подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и председатель Госагентства Ульви Мехтиев.
Меморандум подразумевает создание необходимой инфраструктуры по Агентству и центрам DOST, подготовку кадров, применение информационно-коммуникационных технологий, создание и совершенствование электронных услуг, информационных систем и резервов в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также их интеграцию в портал электронного правительства.
В то же время меморандум охватывает такие сферы, как привлечение молодежи с ограниченными физическими возможностями к волонтерской деятельности для финансового и морального стимулирования ее труда, проведение совместных мероприятий для улучшения благосостояния социально уязвимых групп населения, а также использование возможностей радио ASAN для проведения просветительской работы среди населения.
"Мы уделяем особое внимание сотрудничеству со службой ASAN в процессе формирования Агентства и центров DOST. Отмечу, что мы также планируем провести совместно еще один проект - "Пожилые волонтеры", который будет направлен на возвращение пенсионеров, проживающих в центрах социального обслуживания, на рынок труда. Данный меморандум позволит создать широкий спектр возможностей в этих направлениях", - сказал Сахиль Бабаев.
В свою очередь председатель Госагентства Ульви Мехтиев отметил, что подписанный меморандум даст импульс сотрудничеству между двумя структурами в реализации социально направленных проектов.
"Меморандум подразумевает привлечение молодежи с ограниченными физическими возможностями к деятельности в центрах ABAD, обеспечение занятости лиц с инвалидностью в комплексах ASAN Həyat", - сказал Мехтиев.
(Автор: Анвар Мамедов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.