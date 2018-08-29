В Азербайджане определена предварительная стоимость услуг обязательного медстрахования

29 августа 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) при Кабинете министров Азербайджана определило приблизительный размер страховых взносов для получения услуг ОМС, сказал в среду журналистам директор Госагентства Заур Алиев.

"Данный процесс осуществлялся в основном по результатам пилотного проекта и уже практически завершен. В результате наших расчетов и с учетом экономической ситуации за основу мы взяли цифру в 120 манатов. То есть, каждый гражданин должен будет платить в месяц 10 манатов, чтобы получить доступ к услугам ОМС", - сказал Алиев.

По словам директора Госагентства, ряд категорий граждан страны будет освобожден от уплаты страховых взносов.

"Это дети, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные семьи. Их расходы по ОМС возьмет на себя государство", - сказал Алиев.

Директор Госагентства также добавил, что население получит возможность выплачивать страховые взносы по частям.

"Трудоустроенное население, конечно же, получит возможность частичной уплаты страховых взносов. В то же время мы также предоставим определенную возможность частичной уплаты страховых взносов и для свободно занятого населения", - добавил Алиев.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года. С конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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