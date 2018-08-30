Азербайджан и Грузия обсудят в Баку инфраструктурные и энергопроекты

30 августа 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональное сотрудничество.

Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит Азербайджан. В Баку глава грузинского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

«В ходе встреч будут обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, многосторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества, инфраструктурные, в том числе энергетические проекты с участием наших стран», - сообщили Trend в посольстве Грузии в Баку.

Дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном были установлены 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сферах энергетики и торговли. Грузия является участником крупных международных инфраструктурных проектов, инициированных Азербайджаном, таких как "Южный газовый коридор", Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Грузией в январе-июле 2018 года составил 392,55 миллиона долларов, увеличившись за год почти на 21 процент.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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