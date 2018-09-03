Международный банк Азербайджана создал Региональный центр инкассации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) в рамках оптимизации своей деятельности и улучшения качества банковских услуг для населения создал в Евлахском районе Региональный центр инкассации.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, на начальном этапе Центр будет обслуживать банкоматы в Евлахе, Тертере, Агдаме, Агдаше, а также в Мингячевире. В целом предполагается осуществлять инкассацию 115 банкоматов, включая банкоматы в близлежащих районах. Такой центр позволит осуществлять операции по инкассации в условиях централизованного, безопасного рабочего режима.

Подобная практика создания Регионального центра инкассации впервые была представлена в Баку. Основываясь на положительный результат, банк намерен воспользоваться этой практикой и в других регионах. Вслед за Центром инкассации Евлахского района подобные учреждения планируется создать и в нескольких других регионах. До создания этого Центра инкассацией банкоматов занимались местные филиалы и отделения банка. Организация региональных центров инкассации повысит эффективность операций по инкассации в Международном банке Азербайджана.

Международный банк Азербайджана обладает крупнейшей сетью банкоматов в стране. К услугам клиентов представлены 756 банкоматов.

Информация о продуктах и ​​услугах МБА, современного государственного банка, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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