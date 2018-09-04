Джавид Гурбанов: В Азербайджане предпринимаются важные по обновлению локомотивного парка железных дорог (ФОТО)

4 сентября 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане предпринимаются важные шаги в деле обновления локомотивного парка железных дорог. Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на встрече во вторник с делегацией, возглавляемой старшим вице-президентом компании Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегеро.

Отметим, что 12 мая 2014 года между французской Alstom Transportation S.A. и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» был подписан договор, согласно которому АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока.

На днях на железнодорожном участке Пута-Карадаг состоялся успешный тестовый пробег нового двухсистемного пассажирского локомотива со скоростью 159 километров в час. Как итог, будет обеспечено оказание услуг пассажирских перевозок, отвечающих международным стандартам, и пассажиры смогут добираться до места назначения быстрее и в более безопасных условиях.

На встрече были обсуждены текущее проектное планирование и поставка ЗАО «АЖД» локомотивов, техническое обслуживание со стороны Alstom на основе краткосрочной и долгосрочной стратегий, а также завершение проекта сигнализации в направлении Баку - Бёюк-Кесик.

В ходе встречи Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах «Север-Юг», «Юг-Запад» и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

В свою очередь, Дидье Пфлегер отметил, что региональный центр компании Alstom по Западной и Центральной Азии, Кавказу, Ирану и Ираку перенесен в Баку. По его словам, это поспособствует укреплению деятельности компании в Азербайджане и привлечению большего внимания к связанным с ЗАО «АЖД» проектам. Д.Пфлегер выразил удовлетворение расширением связей сотрудничества с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

На встрече присутствовали также управляющий директор по Западной и Центральной Азии Alstom Transportation S.A. Бернар Пелль и управляющий директор Alstom по Азербайджану и Грузии Эльшан Зейналов.

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

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