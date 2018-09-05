Азербайджан и Япония начали переговоры по инвестиционному соглашению

5 сентября 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Япония начали переговорный процесс по инвестиционному соглашению. Об этом сказала в ходе брифинга в среду в Баку заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Японии Мицуко Шино.

По ее словам, это соглашение даст возможность японским компаниям больше инвестировать в Азербайджан, а азербайджанским компаниям - в Японию. Шино добавила, что для реализации этого договора предусматривается создание рабочей группы.

Отметим, что до сегодняшнего дня Япония инвестировала в экономику Азербайджана порядка семи миллиардов долларов.

Далее она рассказала об итогах и целях визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Азербайджан. «Это первый его визит в Азербайджан в качестве главы МИД Японии [впервые он побывал в Азербайджане в 1999 году как член Палаты представителей] и цель его - интенсифицировать отношения со странами Кавказского региона. Стабильность на Кавказе означает стабильность в мире. Япония поддерживает развитие региона. Поэтому Токио выдвинуло программу Кавказской инициативы. Эта программа включает два направления: поддержание развития человеческих ресурсов и поддержание усилий по повышению привлекательности региона для японских компаний. Но конкретные компоненты для разных стран отличаются», - сказала она.

Шино отметила, что в отличие от Азербайджана, в Японии очень ограниченные объёмы природных ресурсов. «Япония имеет только человеческие ресурсы. Для нас это главный ресурс для устойчивого развития», - сказала она.

По словам Шино, две страны могут сотрудничать по вопросам окружающей среды, а также в расширении возможностей в сфере логистики. «Это зависит от потребностей страны. В зависимости от потребностей, мы можем поделиться опытом»,- сказала она.

Второе направление в рамках данной программы, как отметила Шино, является укрепление контактов между двумя странами в таких сферах, как туризм и бизнес. Также Япония предусматривает упрощение процедуры выдачи многократных виз для стран региона, добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова)

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