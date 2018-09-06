Азербайджан нацелен на увеличение торговых связей с Китаем (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на увеличение торговых связей с Китаем, сказал в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, с этой целью в конце сентября в китайском городе Лучжоу будет открыт специальный азербайджанский павильон.

"Данный павильон планируется открыть 28 сентября. В нем будет представлена различная азербайджанская продукция, которая, к слову, пользуется большим спросом на китайском рынке. Особенно это касается вин и прочей алкогольной продукции. Посетители павильона получат возможность приобрести азербайджанскую продукцию различных видов. Отмечу, что часть товаров уже поставлена в Китай, еще часть планируется поставить в ближайшее время", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в ходе последней миссии в Китай и участия в выставках между компаниями Азербайджана и Китая было достигнуто значительное число договоренностей о поставках азербайджанской продукции, был открыт винный дом Азербайджана в Урумчи.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе-июле 2018 года превысил 616 миллионов долларов. Китай является одним из основных поставщиков продукции в Азербайджан, занимая третье место в импорте продукции (586,38 миллиона долларов).

(Автор: Анвар Мамедов)

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