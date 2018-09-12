Производство картофеля в Азербайджане вдвое превышает потребности страны - министр

БАКУ /Trend/ - Производство картофеля в Азербайджане вдвое превышает потребности страны, сказал в среду журналистам министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр отметил, что в текущем году было произведено примерно 900 тысяч тонн картофеля.

Керимов также прокомментировал недавнее увеличение таможенных пошлин на картофель. По словам министра, этот шаг способствовал обеспечению стабильных цен на местную продукцию и служит защите интересов местных производителей.

Напомним, что в Азербайджане до 31 октября 2018 года ставка таможенной пошлины на импорт картофеля в страну будет составлять 30 процентов от его таможенной стоимости. Новые тарифы распространяются на урожаи, собранные с первого января по 30 июня. Ранее тарифы на импорт картофеля, собранного в этот период, составляли 15 процентов от его таможенной стоимости.

Тарифы на картофель, собранный в другой период, остались без изменений и составляют 15 процентов от таможенной стоимости товара.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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