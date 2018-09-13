В Азербайджане необходимо повысить уровень системы безналичных расчетов - Центробанк

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо повысить уровень системы безналичных расчетов, сказал в четверг Trend начальник отдела развития и контроля над платежными системами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рамиль Махмудов.

По словам начальника отдела, в настоящее время система безналичных платежей в Азербайджане находиться не на должном уровне.

"По сравнению с предыдущими годами объем безналичных платежей в стране несколько увеличился, но, несмотря на это проблемы по-прежнему существуют. Несмотря на наличие потенциала в данной сфере, наличие пробелов показывает, что необходимо усилить работу в этом направлении. В целом доведения уровня безналичных расчетов в стране до мировых показателей является одной из основных задач Центрального банка Азербайджана", - сказал Махмудов.

Представитель ЦБА также отметил, что в приоритетах регулятора всегда значится увеличение безопасности в безналичных расчетах.

"Увеличение безопасности в безналичных расчетах всегда было приоритетом Центрального банка Азербайджана. Недавно мы подготовили проекты изменений в наши правила пользования пластиковыми картами. Один из этих проектов затрагивал увеличение безопасности при онлайн платежах. Факты мошенничества с карточками, выявленные в последнее время, показывают, что вектор мошенничества постепенно перемещается на электронную торговлю, потому что здесь осуществлять подобные факты мошенничества значительно легче. Для того, чтобы предотвращать подобные факты мошенничества, банки должны обладать должной подготовкой, иметь устойчивую политику адекватного противодействия рискам. Мы со своей стороны ведем работу с банками, вносим необходимые изменения в правила. Параллельно с банками работу также ведет специальная рабочая группа Ассоциации банков Азербайджана", - сказал Махмудов.

Согласно данным ЦБА, в январе-июле 2018 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 9,86 миллиарда манатов, что на 20,2 процента больше показателя семи месяцев прошлого года. Общее число операций с платежными картами в отчетный период составило 65,27 миллиона (рост на 20,7 процента).

На конец июля число платежных карт по сравнению с показателем на начало года выросло на 6,45 процента, до 6,17 миллиона. Большая часть карт – около 5,35 миллиона – относится к дебетовым, в частности 2,5 миллиона – к социальным картам, 1,9 миллиона – к зарплатным, 0,92 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 823 тысячи.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Авторы: Джейхун Алекберов, Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.