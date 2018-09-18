Между Азербайджаном и Россией наблюдается бурное развитие экономических связей - посол

18 сентября 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня между Россией и Азербайджаном наблюдается бурное развитие экономических связей, сказал во вторник в кулуарах международной продовольственной выставки "WorldFood Moscow" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«Сегодня между Россией и Азербайджаном идет, я бы сказал, очень бурное развитие экономических связей. Совсем недавно состоялась встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, где в их присутствии было подписано 17 экономических документов. Это довольно большая цифра, которая создает большие возможности для совместной работы. Хотел бы особо подчеркнуть, что главы двух государств особенно заинтересованы в развитии наших экономических отношений и их личные отношения является залогом такого развития», - отметил посол.

Дипломат сказал, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по поставкам сельхозпродукции в Россию.

«Хотел бы подчеркнуть, что за прошлый год двусторонний оборот только по сельскохозяйственной продукции приблизился к 500 миллионам американских долларов. По сравнению с 2016 годом рост составил 35 процентов, а за семь месяцев 2018 года - более 20 процентов. Особо хочу отметить, что Азербайджан наращивает поставки вин в Россию. Пользуясь возможностью, хочу пригласить москвичей и гостей столицы на фестиваль азербайджанских продуктов и кулинарии «Осенние дары Азербайджана», который пройдет в Москве с 18 по 21 октября», - отметил Бюльбюльоглу.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана товарооборот между двумя странами за январь-август 2018 года составил 1,477 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем на 15 процентов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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