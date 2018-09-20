В Азербайджане повышена закупочная цена хлопка

20 сентября 2018 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 50 манатов повышена закупочная цена за одну тонну хлопка-сырца, сообщает в четверг министерство сельского хозяйства страны.

Благодаря повышению закупочной цены фермеры смогут заработать дополнительно более 12 миллионов манатов.

Таким образом, закупочная стоимость тонны хлопка-сырца составит:

- за хлопок первого сорта - 650 манатов (ранее 600 манатов);

- за хлопок второго сорта – 630 манатов (ранее 580 манатов);

- за хлопок третьего сорта - 590 манатов (ранее 540 манатов);

- за хлопок четвертого сорта - 550 манатов (ранее 500 манатов).

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-августе 2018 года по стране были собраны 157 тысяч тонн хлопка.

(Автор: Азад Гасанли)

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