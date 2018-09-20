В Азербайджане сформировался устойчивый и рациональный рынок труда (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформировался устойчивый и рациональный рынок труда.

Об этом на седьмом международном форуме Caspian Energy 2018 в четверг сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

"За первые шесть месяцев текущего года в Азербайджане было открыто 67 тысяч новых рабочих мест. В рамках усовершенствования законодательства был принят закон о страховании от безработицы. В тоже время проводим меры по обеспечению занятости населения. Отмечу, что, если в 2016-2017 годах мы привлекли к программе самозанятости 1254 человек, то в текущем году за счет средств Фонда страхования от безработицы, мы планируем довести эту цифру до семи тысяч. В программе уже приняли участие 6100 человек", - отметил замминистра.

Замминистра также отметил, что в Азербайджане было принято 350 профессиональных стандартов. "С марта 2017 до августа 2018 года в системе учета трудовых контрактов было зафиксировано 85 тысяч новых трудовых договоров. Государственный фонд социальной защиты зафиксировал рост поступлений на 240 миллионов манатов".

Вместе с тем, он отметил, что на данный момент на рынке имеются недочеты. Они заключаются в том, что на рынке ощущается недостаток квалифицированных кадров, а также большое количество людей работает не по специальности.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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