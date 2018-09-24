Совокупные объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже сократились

БАКУ /Trend/ - Совокупные объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с начала года сократились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет в понедельник Finprom.kz.

Так, по итогам августа текущего года торги на KASE завершились совокупным проторгованным объемом в размере 9,6 триллиона тенге, что на 5,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение объемов главным образом сформировано на рынке денег, в котором сконцентрировано 80,7 процента объемов торгов. В данном секторе сокращение составило 9,2 процента, снижение с 8,6 до 7,8 триллиона тенге.

В то же время на остальных рынках торги завершились ростом объема. На рынке ценных бумаг — 451 миллиарда тенге (+45,8 процента), иностранные валюты — 1,4 триллиона тенге (прирост - 6 процентов).

Совокупный удельный вес рынка ценных бумаг и инвалюты составляет 19,3 процента (1,9 триллиона тенге) от всего объема торгов.

Объемы торгов августа оказались ниже объемов предыдущего года впервые за последние пять лет — 10,2 триллиона тенге.

Отмечается, что главный индекс фондового рынка — Индекс KASE — на фоне внешних негативных факторов сокращается третий месяц подряд. Снижение индекса с его локального максимума составила 12,1 процента на конец августа.

Официальный курс на 24 сентября составил 352.54 KZT/USD

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