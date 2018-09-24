GM Uzbekistan объявила о скидке… на 124 доллара

24 сентября 2018 17:48 (UTC+04:00)

Компания GM Uzbekistan запустила новую акцию, в рамках которой покупатели автомобилей Spark получат скидку в 1 миллион сумов (примерно 124 доллара), сообщает "Подробно.uz"

"В преддверии Дня учителей и наставников GM Uzbekistan совместно с дилерскими центрами запускает специальную акцию. Теперь при покупке автомобиля Spark R2 Optimum A/T в автосалонах по всей республике каждый клиент получает в подарок скидку в 1 миллион сумов. Акция начинается с 26 сентября и продлится до 10 ноября 2018 года", – отметили в компании.

Еще одно интересное предложение – скидки на автокредитование при покупке Spark.

"АКБ InfinBank, официальный партнер GM Uzbekistan, предлагает льготные условия автокредитования в филиалах банка по республике при покупке автомобиля Spark R2 Optimum A/T", – сообщили в компании.

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