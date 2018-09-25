Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международная служба заказа такси Taxify расширила свою деятельность в Азербайджане, приступив с 21 сентября к предоставлению услуг в городе Гянджа, сообщил во вторник Trend представитель транспортной компании.

Таким образом, количество городов в Азербайджане, в которых в настоящее время оказываются услуги Taxify, достигло трёх.

«Taxify в настоящее время работает в трёх городах страны: Баку, Сумгайыте, а также в Гяндже, сервис в котором был запущен в прошлую пятницу», - сказал представитель компании.

В компании подчеркнули, что всегда ищут новые возможности для налаживания партнёрства и услугами, которые принесут пользу пассажирам и позволят водителям больше зарабатывать.

Представитель компании также упомянул недавно представленную функцию Upfront Pricing.

«В ближайшее время мы запустим в Азербайджане функцию Upfront Pricing, которая позволит пассажирам увидеть точную стоимость поездки перед бронированием. Для водителей мы недавно объявили о запуске новой функции Driver Destinations, которая позволит водителям максимально увеличить свой ежедневный потенциал заработка. Данная функция позволяет водителям указывать, куда они направляются. Затем эти данные синхронизируются с приложением Taxify с тем, чтобы найти попутные заказы», - сказал представитель компании.

Taxify – международная транспортная компания, со штаб-квартирой в Таллине, Эстония. Компания начала осуществлять услуги в августе 2013 года, а в 2014 году приступила к деятельности за пределами Эстонии.

Компания разрабатывает и управляет мобильным приложением Taxify, которое позволяет людям запрашивать такси или частного водителя со своего смартфона. Taxify стало первым транспортным приложением в мире, позволяющим клиентам оплачивать свои поездки посредством мобильных счетов. В 2014 году Taxify получила награду за лучшее мобильное приложение в Эстонии. Компания также была номинировано на «Прорыв 2014 года» за сильное влияние на эстонский сектор ИКТ.

В 2017 году Taxify запустила свои услуги в Лондоне, приобретя местную компанию такси с лицензией на работу, но была вынуждена прекратить свои услуги под давлением транспортного ведомства столицы Великобритании. Спустя некоторое время, однако, Taxify подала заявку на получение новой лицензии с планами по возобновлению услуг в Лондоне.

Отметим, что после неудачи в Лондоне Taxify запустил свои услуги в Париже и Лиссабоне.

По состоянию на май 2018 года Taxify работала в 25 странах и 40 городах Европы, Африки, Западной Азии и Центральной Америки. Компания имеет 10 миллионов клиентов по всему миру, и более 500 000 водителей используют платформу для оказания услуг перевозки клиентов.

Компания приступила к деятельности в Азербайджане в начале 2017 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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