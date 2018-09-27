Закон «О государственных закупках» помог Узбекистану сэкономить более $14 млн

БАКУ /Trend/ - Закон «О государственных закупках» помог сэкономить за три месяца свыше 113,2 миллиарда сумов (более 14 миллиона долларов).

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно на семинаре «Государственные закупки и оказание услуг гражданам» в Туринском политехническом университете в Ташкенте.

Мероприятие было организовано Всемирным банком при участии Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

Как отметила начальник Управления гармонизации законодательства НАПУ Анна Палванова, упомянутый закон вступил в силу в апреле 2018 года и спустя почти шесть месяцев очевиден положительный эффект.

По словам представителя агентства, в период бюджетирования всем субъектам государственных закупок необходимо уделить особое внимание планированию закупок на следующий год, а также обеспечить обучение государственных закупщиков, поскольку это новая профессия, требующая специальной подготовки.

С 1 марта 2019 года вводится порядок обязательной сертификации специалистов в области госзакупок. В Высшей школе бизнеса и управления действуют бесплатные курсы «Управление государственными закупками».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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