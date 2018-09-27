В Вашингтоне состоялась встреча правления BBF с главой Международного совета экономического развития (ФОТО)

27 сентября 2018 16:08 (UTC+04:00)

Правление Baku Business Factory (BBF) встретилось в Вашингтоне с Джеффри Финклом (Jeffrey Finkle), главой Международного совета экономического развития (IEDC).

В ходе встречи Дж.Финкл дал информацию о деятельности IEDC, рассказал об опыте США.

Стороны обсудили возможности обмена опытом и сотрудничества центров инкубации и акселерации в целях ускорения развития стартап-экосистемы Азербайджана.

Напомним, что IEDC насчитывает 5 000 членов и является крупнейшей в мире экономической девелоперской организацией. Его основная миссия - способствовать повышению уровня социального благосостояния и уровня жизни путем поощрения создания рабочих мест.

Напомним, что Baku Business Factory был учрежден в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

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