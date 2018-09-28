В Азербайджане появится Госфонд охраны труда

28 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

По его словам, госфонд будет создан при министерстве с целью проведения профилактических мероприятий в сфере охраны труда и поддержки составления норм, стандартов и правил охраны труда.

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