В Азербайджане появится Госфонд охраны труда

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

По его словам, госфонд будет создан при министерстве с целью проведения профилактических мероприятий в сфере охраны труда и поддержки составления норм, стандартов и правил охраны труда.

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