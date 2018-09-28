Azergold огласил объемы добычи золота до конца года (ФОТО)

ДАШКЕСАН /Trend/ - ЗАО Azergold планирует до конца этого года произвести 45 тысяч унций золота. Об этом сказал журналистам в пятницу заместитель председателя правления Azergold Огтай Мамедов в рамках медиатура для ознакомления с работами, проводимыми на месторождении Човдар.

«С начала года производство золота составило 33 тысячи унций. А до конца 2018 года планируется довести этот показатель до 45 тысяч унций золота, что на 33 процента больше прошлогоднего уровня», - сказал он.

Мамедов добавил, что до сегодняшнего дня в Азербайджане добыто 93 тысячи унций золота.

Рудное месторождение Човдар находится в северной части Дашкесанского района, включающего специальные и комплексные месторождения золота. С учетом золота, на этой площади есть 30 проявлений и точек минерализации специального золота, 20 малосульфидных медно- золотых и 50 медно-полиметалических.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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