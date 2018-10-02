ЕАБР планирует инвестировать в аграрный сектор и добывающую отрасль Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на заявление заместителя председателя правления банка Андрея Крайнего.
По его словам, банк в ближайшее время собирается активно инвестировать в проекты на территории Узбекистана. Он отметил, что это часть среднесрочной стратегии ЕАБР.
Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний сказал, что банк планирует работать в аграрном секторе, промышленности и добывающей отрасли.
«Узбекистан пока не является членом ЕАБР – компетенция такого решения находится на правительственном уровне», - сказал он.
ЕАБР учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Уставный капитал банка - $7 млрд.
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