ЕАБР планирует инвестировать в аграрный сектор и добывающую отрасль Узбекистана

2 октября 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на заявление заместителя председателя правления банка Андрея Крайнего.

По его словам, банк в ближайшее время собирается активно инвестировать в проекты на территории Узбекистана. Он отметил, что это часть среднесрочной стратегии ЕАБР.

Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний сказал, что банк планирует работать в аграрном секторе, промышленности и добывающей отрасли.

«Узбекистан пока не является членом ЕАБР – компетенция такого решения находится на правительственном уровне», - сказал он.

ЕАБР учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Уставный капитал банка - $7 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане планируется открыть современный центр обучения для швей
Кыргызстан 11:53
В Вооруженных Силах Казахстана стартовала итоговая проверка
Казахстан 11:45
Россия и Азербайджан прорабатывают совместный проект по развитию морского туризма на Каспии - замминистра (Эксклюзив)
Бизнес 11:39
Народный артист Азербайджана назван лучшим певцом России
Звёздный мир 11:36
ForteBank покупает долговые облигации Самрук-Казыны
Бизнес 11:11
Китай намерен развивать в СКФО автопром
Китай 11:07
Лента новостей
В Беларуси начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
Беларусь 12:01
В Стамбуле задержано свыше 400 человек по обвинению в нелегальном переводе денег за рубеж
Турция 12:00
Казахстан сократил внешний долг
Бизнес 11:55
Юнкер: Отсутствие соглашения о Brexit не лучший сценарий
Европа 11:55
В Кыргызстане планируется открыть современный центр обучения для швей
Кыргызстан 11:53
Американцы обучают террористов на севере Ирака - глава МВД Турции
Турция 11:51
Австрия выделит миллион евро помощи после землетрясения в Индонезии
В мире 11:49
В Вооруженных Силах Казахстана стартовала итоговая проверка
Казахстан 11:45
Льготное кредитование бизнеса в Азербайджане достигло почти 5 млрд манатов
Бизнес 11:41