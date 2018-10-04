В Азербайджане началась продажа продукции под брендом «Джоджуг Марджанлы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проектов, реализуемых министерством экономики совместно с посольством Турции в Азербайджане, уже началась продажа продукции, производимой в тепличных и пчеловодческих хозяйствах, созданных в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как отметил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе мероприятия, проведенного в Джоджуг Марджанлы, реализация совместных проектов в селе Джоджуг Марджанлы, возвращенному к жизни Президентом Азербайджана, еще раз свидетельствует об азербайджано-турецких братских связях.

"Осуществление таких проектов имеет важное значение в обеспечении занятости в селах, социально-экономическом развитии района", - сказал замминистра, доводя до внимания, что продукция, произведенная в этих хозяйствах уже вынесена на продажу под брендом «Джоджуг Марджанлы».

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и координатор программы Бакинского представительства TİKA Теоман Тирьяки отметили успешное развитие турецко-азербайджанских связей, значение реализации совместных проектов в Джоджуг Марджанлы в развитии сельского хозяйства, и довели до внимания продолжение таких проектов в будущем.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов рассказал о мерах, предпринятых агентством, отметил, что предприниматели, осуществляющие деятельность в Джоджуг Марджанлы, получат полную поддержку.

Глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов отметил, что проекты, осуществляемые в Джоджуг Марджанлы, вносят важный вклад в развитие села и обеспечение занятости населения.

В рамках мероприятия средней сельской школе Джоджуг Марджанлы министерство экономики подарило автомобиль «Хазар», произведенный в Нефтчалинском промышленном квартале.

Затем участники мероприятия ознакомились с продукцией, произведенной в тепличных и пчеловодческих хозяйствах, и строительством предприятия по производству сувениров.

Отметим, что в рамках реализации совместных проектов министерства экономики и посольства Турции в Азербайджане в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района установлены 15 теплиц туннельного типа с полиэтиленовым покрытием, площадью 160 квадратных метров каждая. Теплицы оборудованы системой капельного орошения, пользователям переданы семена, удобрения и пестициды, инструменты и оборудование для ухода за растениями. Кроме того, 15 семьям в Джоджуг Марджанлы переданы по 10 пчелиных семей. Каждое из пчелиных хозяйств обеспечено 10 двухэтажными ульями с 20 ящиками, пчеловодческим оборудованием и материалами, лекарственными средствами против болезней.

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