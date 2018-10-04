В каком банке в Азербайджане можно осуществить денежный перевод в нерабочие дни?

4 октября 2018 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, придающий особое внимание экономии времени и удобству своих клиентов, для быстрой отправки денежных средств родным и близким, проживающим за границей, сотрудничает с лидерами систем срочных денежных переводов как в мире, так и по странам СНГ, сообщает банк в четверг.

С помощью систем денежных переводов Western Union, Золотая Корона, Контакт, Близко, Форсаж и UPT можно за короткое время отправить (или получить) денежные средства в любую точку мира.

Кроме того, система денежных переводов "Vektor" дает круглосуточную возможность в считанные минуты произвести денежный перевод как по Баку, так и по регионам страны посредством широкой сети терминалов e-Manat и MilliÖn. Получить перевод можно, представив код перевода и удостоверение личности в любом из филиалов Bank Respublika.

Услуги срочных денежных переводов оказываются во всех филиалах и отделениях банка. Для удобства клиентов в Баку работает Ofis24, который, в том числе, круглосуточно во все дни недели оказывает услуги по срочным денежным переводам.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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