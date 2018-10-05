Азербайджанский глинозём уже пошёл в Таджикистан в обход Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Налажен альтернативный путь поставок сырья из Азербайджана в Таджикистан для нужд «Таджикской алюминиевой компании» («ТАЛКО»), сообщили Trend в пятницу в посольстве Таджикистана в Азербайджане.

Данный маршрут подразумевает осуществление поставок из Азербайджана через Россию, Казахстан и Узбекистан в Таджикистан и обходит, таким образом, Туркменистан.

Отметим, что в последние время транзит через Туркменистан был закрыт, и фуры с азербайджанским сырьём простаивали на границе Ирана с Туркменистаном уже около 50 дней.

Об этом ранее сообщил Trend источник в «ТАЛКО», добавив, что стороны ищут альтернативные пути поставок сырья из Баку посредством портов Актау и Курык в Казахстане.

Данную информацию подтвердили и в порту Актау, сообщив, что между Таджикистаном и Казахстаном идёт проработка данного вопроса.

«По данному вопросу было обращение от «ТАЛКО» в КТЖ Экспресс (оператору перевозок) о предоставлении тарифов и подтверждении возможности перевалки глинозёма. На данный момент ждём информацию о его подробном описании и объеме для определения возможности его обработки в порту Актау», –сказал представитель порта.

С другой стороны, по словам источника в «ТАЛКО», есть также проблемы и с поставкой нефтяного кокса из Туркменистана в Таджикистан, в связи с чем предприятие ищет дополнительные источники поставок, в частности, из Азербайджана.

Ранее министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода в рамках презентации возможностей страны на азербайджано-таджикской деловой встрече сообщил, что Таджикистан весьма заинтересован в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в области производства и дальнейшего экспорта алюминия. Он также отметил, что между азербайджанской госкомпанией SOCAR и «ТАЛКО» была достигнута договоренность об импорте нефтяного кокса из Азербайджана.

В SOCAR сообщили Trend о том, что имеется меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместное изучение возможностей сотрудничества в той или иной сфере, но поставки пока не осуществляются.

«На данный момент такие нефтепродукты, как нефтяной кокс SOCAR в Таджикистан не поставляет, что, однако, не исключает возможность их поставок в будущем», – сказал глава пресс-службы Госнефтекомпании Ибрагим Ахмедов.

Возвращаясь к теме с транзитом глинозёма, следует отметить, что ни в «ТАЛКО», ни в посольстве Таджикистана не знают причин создания препон туркменской стороной.

Отметим, что согласно последней информации, которая, однако, не подтверждена официально, Ашхабад уже возобновил транзит в Таджикистан.

Остаётся только присоединиться к словам представителя посольства Таджикистана в Баку о том, что общность и взаимопонимание народов и стран региона должны помочь решить данную проблему как можно скорее и воспрепятствовать возникновению подобных препятствий для нормальных торгово-экономических отношений в будущем.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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