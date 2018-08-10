Таджикистан заинтересован сотрудничать с Азербайджаном в производстве алюминия - министр (ФОТО)

10 августа 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан весьма заинтересован в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в области производства и дальнейшего экспорта алюминия.

Об этом в пятницу сказал министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода в рамках презентации возможностей страны на азербайджано-таджикской деловой встрече.

В частности, по словам Хикматуллозода, Таджикистан заинтересован в использовании транзитного потенциала Азербайджана при экспорте таджикского алюминия.

"Таджикистан планирует в 2019 году довести производство алюминия до 245,5 тысячи тонн. В первой половине текущего года в стране произведено всего 46,7 тысячи тонн алюминия на сумму 99,5 миллиона долларов. Поэтому мы хотим увеличения объема транзита таджикского алюминия через Азербайджан и поставок глинозема из Азербайджана в Таджикистан", - сказал Хикматуллозода.

Кроме того, по словам министра, сегодня также была достигнута договоренность между Алюминиевой корпорацией Таджикистана (ТАЛКО) и госкомпанией SOCAR об импорте нефтяного кокса из Азербайджана.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном установлены 29 мая 1992 года. Договорно-правовая база между двумя странами насчитывает более 40 соглашений в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между странами являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации.

Товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2018 года составил, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, около 2,5 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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