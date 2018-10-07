На Бакинской фондовой бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 254 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 548,37 миллиона манатов, что на 3,6 процента меньше показателя девяти месяцев 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в отчетный период были зарегистрированы 387 внебиржевых сделки почти на 336,1 миллиона манатов (сокращение за год в более чем два раза).

За девять месяцев зарегистрированы 1 177 сделок по дополнительной эмиссии почти на 10,72 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок вырос в 2,5 раза.

Объем сделок за январь-сентябрь 2018 года: