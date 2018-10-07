На Бакинской фондовой бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 254 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 548,37 миллиона манатов, что на 3,6 процента меньше показателя девяти месяцев 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.
По данным национального депозитария, в отчетный период были зарегистрированы 387 внебиржевых сделки почти на 336,1 миллиона манатов (сокращение за год в более чем два раза).
За девять месяцев зарегистрированы 1 177 сделок по дополнительной эмиссии почти на 10,72 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок вырос в 2,5 раза.
Объем сделок за январь-сентябрь 2018 года:
|
Заключенные договоры
|
Биржевые сделки, число
|
Биржевые сделки, объем в манатах
|
Внебиржевые сделки, число
|
Внебиржевые сделки, объем
|
Сделки по доп. эмиссии, число
|
Сделки по доп. эмиссии, объем
|
Январь
|
9
|
204
|
53 306 966
|
14
|
6 035 342
|
95
|
1 032 062 300
|
Февраль
|
6
|
181
|
71 838 604
|
28
|
17 340 691
|
126
|
1 045 215 668
|
Март
|
4
|
177
|
19 569 567
|
54
|
182 772 842
|
102
|
966 000 000
|
I квартал (ВСЕГО)
|
19
|
562
|
144 715 137
|
96
|
206 148 875
|
323
|
3 043 277 968
|
Апрель
|
3
|
335
|
60 458 834
|
41
|
6 300 649
|
123
|
1 003 000 000
|
Май
|
5
|
200
|
76 525 059
|
31
|
23 029 577
|
149
|
1 354 210 090
|
Июнь
|
9
|
284
|
52 683 537
|
26
|
25 058 309
|
127
|
1 128 700 000
|
II квартал (ВСЕГО)
|
17
|
819
|
189 667 430
|
98
|
54 388 535
|
399
|
3 485 910 090
|
Июль
|
4
|
306
|
72 719 177
|
94
|
74 781 618
|
142
|
1 139 000 000
|
Август
|
5
|
264
|
47 507 966
|
75
|
146 157
|
191
|
1 486 022 001
|
Сентябрь
|
2
|
303
|
93 763 720
|
24
|
647 546
|
122
|
1 567 216 000
|
III квартал (ВСЕГО)
|
11
|
873
|
213 990 863
|
193
|
75 575 321
|
455
|
4 192 238 001
|
ВСЕГО (Январь-сентябрь)
|
47
|
2 254
|
548 373 430
|
387
|
336 112 731
|
1 177
|
10721426059
Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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