На Бакинской фондовой бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг

7 октября 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 254 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 548,37 миллиона манатов, что на 3,6 процента меньше показателя девяти месяцев 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в отчетный период были зарегистрированы 387 внебиржевых сделки почти на 336,1 миллиона манатов (сокращение за год в более чем два раза).

За девять месяцев зарегистрированы 1 177 сделок по дополнительной эмиссии почти на 10,72 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок вырос в 2,5 раза.

Объем сделок за январь-сентябрь 2018 года:

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

9

204

53 306 966

14

6 035 342

95

1 032 062 300

Февраль

6

181

71 838 604

28

17 340 691

126

1 045 215 668

Март

4

177

19 569 567

54

182 772 842

102

966 000 000

I квартал (ВСЕГО)

19

562

144 715 137

96

206 148 875

323

3 043 277 968

Апрель

3

335

60 458 834

41

6 300 649

123

1 003 000 000

Май

5

200

76 525 059

31

23 029 577

149

1 354 210 090

Июнь

9

284

52 683 537

26

25 058 309

127

1 128 700 000

II квартал (ВСЕГО)

17

819

189 667 430

98

54 388 535

399

3 485 910 090

Июль

4

306

72 719 177

94

74 781 618

142

1 139 000 000

Август

5

264

47 507 966

75

146 157

191

1 486 022 001

Сентябрь

2

303

93 763 720

24

647 546

122

1 567 216 000

III квартал (ВСЕГО)

11

873

213 990 863

193

75 575 321

455

4 192 238 001

ВСЕГО (Январь-сентябрь)

47

2 254

548 373 430

387

336 112 731

1 177

10721426059

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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