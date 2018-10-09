МВФ огласил прогнозы по росту экономики Узбекистана до 2024 года

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по темпам роста экономики Узбекистана на 2018 год на уровне пяти процентов, следует из обновленного отчета World Economic Outlook.

По росту ВВП на 2018 год Узбекистан опережает средний показатель по Центральной Азии – 4,54 процента.

В обновленном отчете МВФ говорится, что рост экономики Узбекистана в 2019 году также составит 5 процентов, а уже к 2023 году он вырастет до 6 процентов.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Узбекистане составит 19,2 процента в 2018 и 14,9 процента – в 2019 году против 12,5 процента в 2017 году.

Сальдо текущего счета платежного баланса в 2017 году составило 3,5 процента к ВВП Узбекистана. В 2018 году эта цифра составит, по прогнозу МВФ, минус 0,5 процента к ВВП, а в 2019 году ожидается снижение до минус 1,5 процента к ВВП.

Как сообщалось, объем ВВП Узбекистана в первой половине 2018 года составил 152,53 триллиона сумов, что на 4,9 процента больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Узбекистан стал членом МВФ в 1992 году, с 1993 года в стране действует его представительство.

Официальный курс на 9 октября составляет 8181,08 UZS/USD.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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