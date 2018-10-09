В Баку пройдет заседание ассоциативных членов Европейской банковской федерации

БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет 48-е заседание ассоциативных членов Европейской банковской федерации, сообщает Ассоциация банков Азербайджана (АБА) во вторник.
Решение было принято на 47-м заседании Европейской банковской федерации. Азербайджан на мероприятии представляют председатель АБА Закир Нуриев и исполнительный директор АБА Юнус Абдулов.
Руководство АБА также приняло участие в конференции «Цифровые финансы в Европе – 2018» и Европейском банковском саммите «Финансирование развития».
Участники мероприятия обсудили текущее состояние банковского и финансового секторов, перспективы развития стран-членов организации, ситуацию на европейском банковском рынке, планы деятельности Федерации и другие вопросы.
Исполнительный директор АБА Юнус Абдулов в ходе своего выступления на заседании проинформировал участников мероприятия об экономике Азербайджана, текущем состоянии банковского сектора, предстоящих вызовах, реформах, проводимых в секторе.
Азербайджан стал ассоциативным членом Европейской банковской федерации в 2008 году.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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