В Баку пройдет заседание ассоциативных членов Европейской банковской федерации

БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет 48-е заседание ассоциативных членов Европейской банковской федерации, сообщает Ассоциация банков Азербайджана (АБА) во вторник.

Решение было принято на 47-м заседании Европейской банковской федерации. Азербайджан на мероприятии представляют председатель АБА Закир Нуриев и исполнительный директор АБА Юнус Абдулов.

Руководство АБА также приняло участие в конференции «Цифровые финансы в Европе – 2018» и Европейском банковском саммите «Финансирование развития».

Участники мероприятия обсудили текущее состояние банковского и финансового секторов, перспективы развития стран-членов организации, ситуацию на европейском банковском рынке, планы деятельности Федерации и другие вопросы.

Исполнительный директор АБА Юнус Абдулов в ходе своего выступления на заседании проинформировал участников мероприятия об экономике Азербайджана, текущем состоянии банковского сектора, предстоящих вызовах, реформах, проводимых в секторе.

Азербайджан стал ассоциативным членом Европейской банковской федерации в 2008 году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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